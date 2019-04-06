الاتحاد الإسباني يكرم جوارديولا وكابيلو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد يعتزم الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكريم المدربين، الإسباني جوسيب جوارديولا والإيطالي فابيو كابيلو خلال المؤتمر العالمي لكرة القدم الذي سينظمه في منتصف الشهر الحالي وسيحضره مجموعة من كبار المدربين في العالم. ومن المقرر أن يقام المؤتمر في مدينة برشلونة خلال يومي 12 و13 أبريل الحالي. وبالإضافة إلى المدربين المذكورين، سيحضر المؤتمر أيضا المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس انريكي، والحكم الإيطالي السابق بيرلويجي كولينا، والمدرب الإيطالي المتقاعد اريجو ساكي، والرئيس الأسبق لبرشلونة خوان لابورتا.



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