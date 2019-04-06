زيدان: لست قلقا من نتائج الريال السيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان أنه لا يشعر بالقلق حيال عدم استقرار نتائج فريقه في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن لاعبيه لديهم رغبة كبيرة في إنهاء الموسم بشكل جيد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على هامش مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الإسباني «الليجا» اليوم «أنا لست قلقا، هذا هو المتاح، لدينا 8 مباريات وعلينا أن نخوضها بشكل جيد، اللاعبون يفكرون في الشيء نفسه، إنها أمور عليك أن تقبلها، يمكنك أن تطلعني على بيانات ما فاز به هؤلاء خلال 5 أو 6 أو 7 أو 8 سنوات، لقد فازوا بالكثير».

وأضاف «هذا العام صعب وسنحاول التغيير، النادي في حاجة إلى العودة إلى الانتصارات وللقيام بأشياء كبيرة».

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واعترف زيدان أنه من الصعب اللعب في موسم مثل هذا، كما أشار إلى أنه كانت له تجربة مماثلة في آخر موسم له مع ريال مدريد كلاعب.

وأردف المدرب الفرنسي قائلا «لقد عشت هذا الموقف، كمدرب علي أن أقول للاعبين إن أفضل طريقة للخروج من هذا الموقف هي العمل وأن نشعر بالسعادة عندما نفوز حتى لو لم نكن ننافس على شيء».

وأصر زيدان على أن هزيمة ريال مدريد الأربعاء الماضي أمام بلنسية كانت مؤلمة ولكنه لا يرغب في التفكير فيها كثيرا، واستطرد قائلا «لم نقدم مباريات كبيرة أيضا أمام سيلتا وهويسكا وفزنا، ولكننا سنحاول أن نحسن من أنفسنا شيئا فشيئا».