الدوسري الأول برالي أبوظبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

حقق سائق الراليات السعودي قائد فريق إي دي للسباقات عيسى الدوسري المركز الأول على مستوى السائقين الخليجيين، والعاشر في الترتيب العام لفئة «تي 1»، وذلك في ختام رالي أبوظبي الصحراوي (الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة كروس كنتري). وأكمل الدوسري وملاحه علي حسن على متن سيارتهما نيفارا بيك أب، بعد أن عانيا كثيرا مع الأعطال الفنية والعواصف الرملية.

ودخل الدوسري المرحلة الأولى في المركز الـ11، وسعى لتحسين مركزه في اليوم الثاني، إلا أن مشاكل الإطارات والأحوال الجوية أبقته في مركزه.

وفي المرحلة الثالثة واجه مشاكل في الرمال الناعمة، وأنهاها محافظا على مركزه، فيما أنهى المرحلة الرابعة بالمركز السابع، وفي الأخيرة حل بالمركز العاشر.