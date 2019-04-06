النصر يلاحق جايلسون ويفقد أمرابط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض
شرع نادي النصر في بدء مفاوضات مع نادي فنربخشه التركي لضم لاعب المحور، البرازيلي جايلسون ماركيس مقابل نحو 6 ملايين يورو، على أن ينضم إلى صفوف العالمي بدءا من الموسم المقبل، حيث فتح مسؤولو النصر اتصالات مباشرة مع وكيل أعماله ويليام دافيلا.
وكان جايلسون انضم إلى صفوف الفريق التركي في أغسطس الماضي قادما من غريميو البرازيلي بعد تعثر انضمامه للأهلي السعودي.
وكانت وسائل إعلام تركية أشارت في اليومين الماضيين إلى وجود رغبة أندية سعودية في ضم جايلسون دون أن تشير إلى اسم النادي، إلا أن مصادر أكدت لـ «مكة» أن النصر هو الذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب.
من ناحية ثانية، كشفت المصادر نفسها تفاقم حالة المحترف المغربي الدولي نور الدين أمرابط في لقاء فريقه أمس الأول أمام الرائد الذي انتهى للأول 5-0، نتيجة إصرار اللاعب على اللعب أكثر من 40 دقيقة قبل أن يطالب بالتغيير ويخرج من الملعب وهو يعرج.
وعقب وصول بعثة الفريق إلى الرياض قادمة من بريدة، غادر أمرابط إلى البرتغال لعرض إصابته على اختصاصي إصابات ملاعب. ومن المرجح أن يغيب عن الملاعب أكثر من أسبوعين، حيث لن يشارك في مواجهة فريقه أمام الاتحاد في الجولة الـ27، وربما يلحق بمباراة الفتح في الأسبوع الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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