الوحدة يخضع لاختبار قدرات أمام الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف الوحدة اليوم بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة نظيره الاتفاق في المرحلة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتبرز أهمية المواجهة بالنسبة لصاحب الأرض والجمهور، في سعيه لاستعادة هويته وتوقف تراجعه في الترتيب العام لفرق الدوري، كما أنه يأمل الثأر من ضيفه الذي ألحق به الخسارة 1-2 في الدوري.

ويطمح الوحدة (36 نقطة) أيضا لإيقاف نزيف النقاط الذي عانى منه أخيرا، نتيجة تلقيه هزائم متتالية كان آخرها من التعاون في الدوري وفي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي غادره على يد الأخير.

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وقبل الخسارتين المتتاليتين من التعاون، خسر أيضا من النصر على ملعبه 0-4.

ولا يزال المدير الفني الجديد لفرسان مكة، خوان براون يبحث عن طريقة يعالج بها إخفاق الفريق ونقله من جديد إلى مرحلة التفاؤل التي سيطرت على النادي وجماهيره خلال جولات طويلة.

في المقابل، يريد الاتفاق صاحب الـ32 نقطة، استثمار فوزه 3-2 على القادسية في ديربي الشرقية خلال الجولة الماضية، في تحقيق انتصار على مضيفه واستغلال حالة عدم التوازن التي يعاني منها أصحاب الأرض والضيوف.

الفيحاء والتعاون

يحل التعاون ضيفا على الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية وكله أمل في خطف كامل نقاط المباراة وتعزيزموقعه ضمن الأربعة الكبار، من خلال رفع رصيده إلى 49 نقطة، تساعده في ذلك النشوة بالتأهل إلى دور الأربعة لكأس خادم الحرمين الشريفين، لكنه بالطبع يدرك صعوبة المهمة كونها أمام فريق يلعب في أرضه بين جماهيره ويبحث عن طوق نجاة من الهبوط. ويملك الفيحاء 22 نقطة في المركز قبل الأخير.