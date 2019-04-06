1.678 مليون مشجع ومشجعة يحطمون رقم الحضور الجماهيري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حققت النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رقما قياسيا في الحضور الجماهيري كسرت به الرقم القياسي في تاريخ المسابقة بعد أن سجل الحضور 1.677.908 مشجعين ومشجعات في النسخة الحالية الاستثنائية في المسمى، وفي الحضور خلال 202 مباراة أقيمت حتى الآن، وذلك وفقا لإحصاءات موقع الدوري السعودي للمحترفين (www.spl.com.sa
).
وبدأت رابطة دوري المحترفين السعودي في إعلان وإحصاء عدد حضور مباريات المسابقة من النسخة الثالثة للدوري موسم 2010 /2011.
واحتاجت مباريات النسخة الحالية في الدوري الاستثنائي، خوض فرق المسابقة 15 جولة فقط ليتخطى حضورها الجماهيري حاجز المليون، حيث أعلنت رابطة دوري المحترفين في التاسع من يناير الماضي، تجاوز الحضور الجماهيري المليون مشجع.
وتفوق حضور الموسم الحالي بعد 15 جولة فقط على حضور 25 جولة في الموسم الماضي، حيث تجاوز حاجز المليون ووصل إلى 1,039,565 مشجعا، فيما احتاج الموسم الماضي 25 جولة للوصول إلى 1.004.306 مشجعين.
وكانت نسخة موسم 2014 - 2015 من الدوري، شهدت تسجيل ثاني أفضل رقم حضور جماهيري في تاريخ المسابقة، حيث تجاوز فيها الحضور الجماهيري حاجز المليون للمرة الأولى حينها، ووصل لـ1.664.652 مشجعا.
الحضور الجماهيري من موسم 2010 - 2011
2010 - 2011
765,162
2011 - 2012
796,158
2012 - 2013
644,922
2013 - 2014
893,676
2015 - 2016
1,256,810
2016-2017
1,270,432
2017 - 2018
1,042,071
2018-2019
1,677,908
قبل نهاية الدوري بخمس جولات
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