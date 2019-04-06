1.678 مليون مشجع ومشجعة يحطمون رقم الحضور الجماهيري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رقما قياسيا في الحضور الجماهيري كسرت به الرقم القياسي في تاريخ المسابقة بعد أن سجل الحضور 1.677.908 مشجعين ومشجعات في النسخة الحالية الاستثنائية في المسمى، وفي الحضور خلال 202 مباراة أقيمت حتى الآن، وذلك وفقا لإحصاءات موقع الدوري السعودي للمحترفين (www.spl.com.sa

).

وبدأت رابطة دوري المحترفين السعودي في إعلان وإحصاء عدد حضور مباريات المسابقة من النسخة الثالثة للدوري موسم 2010 /‏2011.

واحتاجت مباريات النسخة الحالية في الدوري الاستثنائي، خوض فرق المسابقة 15 جولة فقط ليتخطى حضورها الجماهيري حاجز المليون، حيث أعلنت رابطة دوري المحترفين في التاسع من يناير الماضي، تجاوز الحضور الجماهيري المليون مشجع.

وتفوق حضور الموسم الحالي بعد 15 جولة فقط على حضور 25 جولة في الموسم الماضي، حيث تجاوز حاجز المليون ووصل إلى 1,039,565 مشجعا، فيما احتاج الموسم الماضي 25 جولة للوصول إلى 1.004.306 مشجعين.

وكانت نسخة موسم 2014 - 2015 من الدوري، شهدت تسجيل ثاني أفضل رقم حضور جماهيري في تاريخ المسابقة، حيث تجاوز فيها الحضور الجماهيري حاجز المليون للمرة الأولى حينها، ووصل لـ1.664.652 مشجعا.

الحضور الجماهيري من موسم 2010 - 2011

2010 - 2011

765,162

2011 - 2012

796,158

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2012 - 2013

644,922

2013 - 2014

893,676

2015 - 2016

1,256,810

2016-2017

1,270,432

2017 - 2018

1,042,071

2018-2019

1,677,908

قبل نهاية الدوري بخمس جولات