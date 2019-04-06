شكرا لقرائتكم هل يعوض محمد إبراهيم غياب ساسى فى الزمالك أمام حسنية أغادير؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية دخول محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك حساب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، وذلك لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام غداً الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويفاضل السويسرى كريستيان جروس من خلال تدريبات الزمالك الأخيرة بين أكثر من عنصر لتعويض غياب ساسى المبتعد عن لقاء أغادير القادم للإيقاف، ابتعد محمد إبراهيم عن المشاركة مع الزمالك منذ نهاية شهر يناير الماضى عندما تعثر انتقاله للإسماعيلى على سبيل الإعارة وخرج من حسابات السويسرى جروس لفترة طويلة قبل أن يتألق مع فريق الشباب بالنادى ويعود مؤخرا لحسابات المدرب السويسرى الذى أعاده مجددا لقائمة الأبيض فى بعض المباريات الأخيرة دون إشراكه.

ومن المنتظر أن يحسم جروس تلك المسألة بشكل نهائى من خلال التدريبات الأخيرة اليوم السبت التى سيخوضها الأبيض استعدادا لمواجهة الغد حيث يفاضل المدرب السويسرى بين الثنائى محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز "زيزو" ليعوض أحدهما غياب ساسى بخلاف امتلاكه لسيناريوهات أخرى بشأن الأمر وسيحسمهم خلال الساعات القادمة لتحديد البديل النهائى لساسى.