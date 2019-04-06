شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم.. الصباحى يدير موقعة الإنتاج والطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات، اليوم السبت، ضمن الأسبوع الـ 28 بالدورى الممتاز على النحو التالى:
الانتاج الحربى × طلائع الجيش: محمد الصباحى ويعاونه يوسف البساطى وأحمد رشدى، وسيد فرج حكما رابعا، وكل من وليد عبد العزيز ومحمد سلامة حكما خامسا.
وادى دجلة × المقاولون العرب: أحمد الغندور ويعاونه أحمد الفار ومحمد صلاح عبد الفتاح، وعمرو عبد العاطى حكما رابعا، وكل من مبروك نبيل وعجيز الشرباصى حكما خامسا.
الجونة × النجوم: محمد الحنفى ويعاونه أحمد ساهر ومصطفى عطية، ومحمد محمود عبد الله حكما رابعا، وكل من محمد حسن ومحمد عمارة حكما خامسا.
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