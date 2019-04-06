شكرا لقرائتكم "جمهور الأهلى معاك يا شحات" هاشتاج لدعم حسين الشحات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد هاشتاج "جمهورالأهلى_معاك_ياشحات" ضمن التغريدات الأكثر فى التفاعل عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد أن حرصت جماهير النادى الأهلى على دعم حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذى يتعرض لضغوط نفسية فى الفترة الأخيرة وموجات من النقد بسبب عدم إحراز الأهداف.

وحرصت جماهير الأهلى على تحفيز الشحات وذلك قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة والتى تجمع أبناء القلعة الحمراء مع صن داونز الجنوب أفريقى فى إطار منافسات الدور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قد عقد جلسة مع حسين الشحات صانع ألعاب الفريق على هامش التدريبات فى العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، قبل مواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الثالثة عصر اليوم السبت.

وطالب عبد الحفيظ حسين الشحات بإغلاق ملف الغرامة التى تم توقيعها عليه والتركيز فى كيفية مساعدة الفريق فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق صن داونز والتى تعين الفريق قبل مواجهة الإياب فى مصر.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أبلغ حسين الشحات بتغريمه وفقا للائحة نظرا لما بدر منه أثناء استبداله أمس فى مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى العام، وتقدم حسين الشحات باعتذار رسمى لـ سيد عبد الحفيظ عن واقعة استبداله، مؤكدًا تقبله قرار الغرامة المالية، مشددا على احترامه الكامل لرؤية الجهاز الفنى وقراراته ورغبته فى مساعدة الفريق دائما لتحقيق الانتصارات المحلية والأفريقية، الأمر الذى لاقى قبولا من جانب مدير الكرة والجهاز الفنى.