كل ما تريد معرفته عن زى الأهلى الجديد...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلى، تفاصيل زى الفريق الجديد، والمقرر الإعلان عنه فى الصيف المقبل، والذى سيختلف تصميمه عن الشكل الحالى لزى الفريق وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء. وقال المصدر لـ"الخليج 365": "لون زى الأهلى الأساسى سيكون بالطبع الأحمر.. ولكن سيتم تغيير لون الزى البديل من الأزرق إلى لونين آخرين، واحد سيتم استخدامه محلياً فى بطولتى الدورى والكأس واللون الآخر البديل سيتم استخدامه فى مباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا". Advertisements ويستعد فريق الأهلى حاليا لمواجهة صن دوانز الجنوب الأفريقى، عصر اليوم السبت، فى منافسات ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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