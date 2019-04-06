بيراميدز يواجه الإسماعيلى بصافرة كرواتية...

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة بيراميدز مع الإسماعيلى، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام، إلى طاقم تحكيم كرواتى.
ويضم الطاقم كلا من ماريو زيبتس حكم ساحة، ويعاونه ماريون توماس وكرونو شاريتش مساعدان، وتيخومير بين حكما رابعا.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 24 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.
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