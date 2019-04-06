ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون

كتب- احمد هريدي
عاد ليفربول من جديد لصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد الفوز الثمين الذى حققه مساء الجمعة على مضيفه فريق ساوثهامبتون بنتيجة 3 - 1، ضمن منافسات الجولة 33 من البريميرليج.
ورفع الريدز رصيده للنقطة 82 فى صدارة الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى برصيد 80 نقطة، مع تبقى للسيتى مباراة مؤجلة أمام جاره مانشستر يونايتد فى لقاء الديربى نظرا لمشاركته فى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى.
ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث برصيد 64 نقطة بعد انتصاره على كريستال بالاس 2-0 فى ملعبه الجديد،...
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