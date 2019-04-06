كما توقعنا في الخليج 365.. صلاح يضع حد لصيامه التهديفي

أنهى محمد صلاح سوء الحظ الذي لازمه في الفترة الماضية مع فريقه ليفربول، بعدما وضع حداً لصيامه التهديفي الذي استمر معه لمدة 842 دقيقة في مختلف المسابقات، وذلك عقب هدفه (الماراثوني)، الذي أحرزه خلال فوز الفريق الأحمر 3-1 على مضيفه ساوثهامبتون الجمعة في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ولم يتمكن “الفرعون” من هز الشباك على الإطلاق منذ تسجيله هدف بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني لمباراة الفريق مع ضيفه بورنموث، الذي انتهى بفوز ليفربول 3-0 في التاسع من فبراير (شباط) الماضي ضمن الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

وعجز صلاح عن التسجيل في المباريات الست التالية لليفربول في البطولة أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي وفولهام وتوتنهام، وكذلك خلال لقائي الفريق مع بايرن ميونخ الألماني في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستعاد نجم منتخب “الفراعنة” حاسته التهديفية عندما سجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى ساوثهامبتون قبل النهاية بعشر دقائق، ليقود الفريق لحصد النقاط الثلاث واستعادة صدارة ترتيب الدوري الانجليزي مؤقتا بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي (حامل اللقب) الذي مازالت لديه مباراة مؤجلة مع جاره اللدود مانشستر يونايتد.

وبهذا الهدف، انفرد صلاح بالمركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة العريقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 18 هدفاً، بفارق هدف وحيد خلف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر قائمة الهدافين حاليا.

كما رفع صلاح عدد أهدافه خلال مسيرته مع ليفربول في بطولة الدوري إلى 50 هدفاً، ليصبح على موعد مع صناعة التاريخ، بعدما بات أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا العدد من الأهداف بالمسابقة، محطما الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم المهاجم الإسباني فيرناندو توريس.

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وتصدر صلاح قائمة أسرع لاعبي ليفربول وصولا للهدف الخمسين في الدوري الانجليزي، بعدما تمكن من تسجيله في 69 مباراة، فيما أحرز توريس نفس العدد من الأهداف في 72 مباراة، وجاء الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني الحالي، في المركز الثالث حيث سجل 50 هدفا في 86 مباراة.

كما أصبح صلاح ثالث أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل هذا الرقم من الأهداف بعد الأسطورة الإنجليزي آلان شيرر، الذي أحرز 50 هدفا في 66 مباراة مع فريق بلاكبيرن روفرز، والهولندي رود فان نيسلتروي، الذي أحرز نفس العدد في 68 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد، وفقاً لشبكة (أوبتا) لإحصاءات كرة القدم.

وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول في كل البطولات خلال الموسم الحالي، بعدما أحرز 21 هدفاً حتى الآن، بواقع 18 هدفاً في بطولة الدوري وثلاثة أهداف في دوري الأبطال، متفوقا بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه السنغالي ساديو ماني، الذي سجل 17 هدفاً في الدوري وثلاثة أهداف في المسابقة القارية.

وساهم صلاح في تسجيل 31 هدفاً لليفربول في 43 مباراة لعبها بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما قام بصناعة عشرة أهداف لزملائه.

وجاء الهدف، ليمنح صلاح دفعة معنوية قوية قبل لقاء ليفربول المرتقب مع ضيفه بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، حيث يتطلع لقيادة الفريق الانجليزي للمضي قدما في البطولة القارية التي توج بها في خمس مناسبات كان آخرها عام 2005، لاسيما وأنه كان قريباً من الظفر بها للمرة السادسة في الموسم الماضي لولا خسارته 1-3 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.