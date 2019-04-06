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مدرب الاتحاد يُهدد أحلام النصر في الدوري السعودي

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أعرب المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشيلي لويس سييرا، عن سروره بالفوز على فريق الباطن، مؤكداً أن فريقه كان الأفضل في المباراة، واستحق الفوز 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، في الجولة السادسة والعشرين لدوري كأس الأمير لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال سييرا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: “أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه داخل الملعب، والتزامهم بكافة التعليمات وتطبيقهم للخطة بالشكل المطلوب”.

وأضاف المدرب التشيلي: “قدمنا مباراة جميلة، والفوز كان مستحقاً، كنا الأفضل على كافة الأصعدة، وتحقيق الفوز جاء في وقت مهم وسوف يمنحنا القوة لتخطي كل المصاعب”.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

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