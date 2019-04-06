رياضة | عين.. "سافيتش" قاهر أفاعي إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. "سافيتش" قاهر أفاعي إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

فجر لاتسيو مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف في معقله ملعب جوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الـ29 في الدوري الإيطالي.

يدين لاتسيو بالفضل في هذا الانتصار للاعب وسطه الصربي الشاب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 13. بهذا الفوز، أحيا لاتسيو حظوظه في المنافسة وبقوة على إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات القارية في الموسم المقبل بعد أن رفع رصيده لـ48 نقطة يقفز بها للمركز الخامس بفارق 3 نقاط فقط خلف ميلان.

يعتبر سافيتش من أبرز نجوم القارة العجوز في الآونة الأخيرة، حيث كان هناك صراع عليه في الصيف الماضي من كبار أندية أوروبا أبرزهم ميلان الذي تقدم بعرض قيمته 160 مليون يورو لضمه ورفضه كلاوديو لوتيتو رئيس النادي قبل أن تكشف صحيفة إل ماسيجيرو عن تفاصيل ذلك العرض المذهل الذي رفضه لوتيتو موضحة أنه جاء من ميلان في آخر أيام سوق الانتقالات وتحديدًا من بنك إيليوت المالك للنادي الإيطالي.

وأفادت الصحيفة بأن العرض كان قيمته 160 مليون يورو تُدفع 40 مليون يورو منها نقدًا والباقي يُقسط على 4 أقساط متساوية تُدفع حتى عام 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوتيتو رفض العرض بسبب صيغة الدفع وكذلك بسبب وعد قطعه للمدرب سيموني إنزاجي بالحفاظ على النجم الصربي هذا الموسم وأخيرًا لضيق الوقت وصعوبة ضم البديل المناسب.

كما ارتبط سافيتش بالانتقال لعدد من الأندية الكبيرة في الصيف الماضي من ضمنها ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

واختارت عين الخليج 365 الرياضي سافيتش نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ..

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ولد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في 27 فبراير 1995 بمدينة لاردة بإقليم كتالونيا في إسبانيا، ولد سافيتش في عائلة رياضية، حيث أن والده نيكولا ميلينكوفيتش كان لاعب كرة قدم محترف في البرتغال ووالدته ميلانا سافيتش لاعبة كرة سلة محترفة، ميلينكوفيتش لديه أخ يصغره بعامين يدعي هنت وهو حارس مرمى فريق أسكولي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.

بدأ سافيتش الذي يلعب في مركز خط الوسط مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي ثم إنتقل إلى نادي جراتزر آي كاي النمساوي ثم رحل إلى فويفودينا الصربي عام 2006 وهو في الحادية عشر من عمره وظل يتنقل بين فرق الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2013 وهو في الثامنة عشر من عمره.

خاض سافيتش مع الفريق الأول بفويفودينا 1032 دقيقة في 16 مباراة في البطولات المحلية، منهم 11 مباراة خاضها كأساسي و5 مباريات كاحتياطي، تم استبدال سافيتش في 3 مباريات شارك فيها، لم يشارك سافيتش في أية مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل سافيتش 4 أهداف لفويفودينا. قاد فويفودينا للفوز بكأس صربيا موسم 2013/2014.

في يونيو 2014، وقع سافيتش لجنك البلجيكي لمدة 5 مواسم وخاض معه 1669 دقيقة في 24 مباراة في البطولات المحلية، منهم 18 مباراة خاضها كأساسي و6 مباريات كاحتياطي، تم استبدال سافيتش في مباراة واحدة شارك فيها، لم يشارك سافيتش في 12 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل سافيتش 5 أهداف طوال مشواره مع جنك.

في 31 يوليو 2015، إنتقل سافيتش إلى لاتسيو وخاض معه 12007 دقيقة في 157 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 134 مباراة خاضها كأساسي و23 مباراة كاحتياطي، تم استبدال سافيتش في 40 مباراة شارك فيها، لم يشارك سافيتش في 37 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل سافيتش 29 هدف للاتسيو حتى الآن. قاد سافيتش لاتسيو للفوز بكأس السوبر الإيطالي عام 2017.

* مشواره الدولي :

انضم سافيتش لصفوف منتخب صربيا تحت 19 عامًا عام 2013 وهو في الثامنة من عمره وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2016 وهو في الحادية والعشرين من عمره.

خاض سافيتش مع منتخب صربيا الأول ومنتخبات الناشئين 3243 دقيقة في 42 مباراة حتى الآن، منهم 35 مباراة خاضها كأساسي و7 مباريات كاحتياطي، تم استبدال سافيتش في 11 مباراة شارك فيها، لم يشارك سافيتش في 14 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل سافيتش 8 أهداف لمنتخب صربيا الأول ومنتخبات الناشئين حتى الآن، فاز سافيتش بيورو 2013 مع منتخب الشباب تحت 19 عامًا وبكأس العالم 2015 مع منتخب الشباب تحت 20 عامًا.