رياضة | يوفنتوس يتحدى ميلان في قمة مثيرة بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتحدى ميلان في قمة مثيرة بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره ميلان في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإيطالي.

في ظل الإصابات وتراجع المعنويات إثر خسارتين وتعادل في آخر ثلاث مباريات، يخوض ميلان اختباراً صعباً في الوقت الذي يسعى فيه للبقاء ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتعادل ميلان على ملعبه أمام أودينيزي 1-1 الثلاثاء الماضي، في المباراة التي شهدت خروج حارس المرمى جيانلويجي دوناروما ولاعب خط الوسط لوكاس باكيتا، إذ انضما إلى فرانك كيسي وأندريا كونتي في قائمة المصابين بالفريق.

ويحتل ميلان المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكنه يواجه منافسة شرسة من ملاحقيه أتلانتا ولاتسيو وروما وتورينو.

ونجح أتلانتا، صاحب المركز الخامس، في تقليص الفارق مع ميلان إلى نقطة واحدة، بعد أن تغلب على بولونيا 4-1 أمس الخميس في ختام الجولة الثلاثين من المسابقة.

لكن أتلانتا سيكون أمام مهمة أكثر صعوبة في الجولة الحادية والثلاثين حيث يحل ضيفاً على إنتر ميلان غداً الأحد، بينما يستضيف لاتسيو صاحب المركز السادس فريق ساسولو.

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ويحل تورينو ضيفاً على بارما كما يحل روما ضيفاً على سامبدوريا في الجولة نفسها اليوم السبت.

أما يوفنتوس، الذي يتربع على الصدارة بفارق 18 نقطة أمام أقرب منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني، فيخوض مباراة الغد في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش.

ويتطلع يوفنتوس إلى تحقيق انتصار يعزز المعنويات قبل المباراة المرتقبة أمام أياكس الهولندي الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

واستفاد يوفنتوس من تألق البديل مويس كين (19 عاماً)، الذي حسم الفوز بنتيجة 2-0 أمام كالياري، وسجل أربعة أهداف خلال آخر أربع مباريات.

ويمكن ليوفنتوس حسم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي في حالة فوزه أمام ميلان وخسارة نابولي على ملعبه أمام جنوى الأحد، إذ سيصبح نابولي متأخراً بذلك بفارق 21 نقطة، مع تفوق يوفنتوس على نابولي بنتائج المواجهات المباشرة.

وكان نابولي، الذي يلتقي آرسنال الخميس المقبل في دور الثمانية من الدوري الأوروبي، تلقى صدمة جديدة بالهزيمة أمام إمبولي 1-2 الأربعاء الماضي.

وتشهد الجولة الحادية والثلاثين مساء الأحد أيضاً لقاء فيورنتينا مع فروسينوني وأودينيزي مع إمبولي وكالياري مع سبال بينما تختتم مساء الإثنين بلقاء بولونيا مع كييفو.