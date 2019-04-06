رياضة | قمة نارية بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بالدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة نارية بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق بايرن ميونيخ مع نظيره بروسيا دورتموند في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم في لقاءستحدد ملامح بطل الدوري الألماني بنسبة كبيرة.

ويدخل فريق بروسيا دورتموند مباراته أمام بايرن ميونخ متصدراً لجدول الترتيب، ويسعى للتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2012، فيما يبحث بايرن ميونخ، الوصيف بفارق نقطتين، عن التويج باللقب السابع على التوالي، ولكنه ينتظر للحظة الأخيرة للمرة الأولى منذ سنوات.

ورغم أن بايرن ميونخ لا يتصدر جدول الترتيب، ولكنه يظل المرشح الأبرز للفوز باللقب، وفقاً للمدير الرياضي لدورتموند، مايكل زورك، والذي أشاد بالبوندسليغا الأكثر إثارة منذ سنوات.

وبدأ بايرن الموسم بشكل جيد تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، ولكن عاش الفريق في فترة من النتائج السلبية جعلت الفريق يترنح في جدول الترتيب.

وكان دورتموند، الذي تلقى دعماً كبيراً من فوزه على ضيفه بايرن ميونخ 3-2، يتصدر جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونخ، ولكن بعد ذلك انهار الفريق مع بداية العام الحالي.

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واستطاع بايرن ميونخ أن يقترب من دورتموند، ويتعادل معه في عدد النقاط، وأن ينتزع صدارة الترتيب بفارق الأهداف، ولكن دورتموند رفض الاستسلام، وفي الجولة الماضية كان هناك منعطفاً مثيراً عندما تعادل بايرن مع فرايبورغ 1-1، وفاز دورتموند بصعوبة على فولفسبورغ 2-0، ليستعيد صدارة الترتيب.

وسيفتقد مدرب دورتموند، لوسين فافري، خدمات المدافعين عبدو ديالو وأشرف حكيمي، بسبب الإصابة، ولكن ربما يكون دورتموند أكثر نشاطاً لأنه لم يلعب مباريات في وسط الأسبوع.

وما كان يتوقع له أن يكون إعداداً سهلاً لبايرن ميونخ أمام هايدنهايم، المنافس بدوري الدرجة الثانية الأربعاء الماضي، تحول إلى مباراة مثيرة انتهت بتسجيل تسعة أهداف بعد طرد لاعب بايرن ميونخ، نيكلاس شول، مبكراً.

واستطاع بايرن ميونخ أن يقلب تأخره في الشوط الأول 1-2 ويتفوق بفارق هدفين قبل أن يعادل هايدنهايم النتيجة، إلا أن البافاري تأهل بشق الأنفس من خلال ركلة الجزاء التي سجل منها روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز ليفوز 5-4.

وتظل الأمور مفتوحة عما إذا كان مانويل نوير سيكون جاهزاً للمشاركة في اللقاء، كما يتوقع أن يغيب آرين روبين.

وفي حال فوز بايرن ميونخ باللقاء سيتصدر جدول الترتيب، بفارق نقطة أمام بوروسيا دورتموند، ولكن الخسارة قد تجعلهم يبتعدون بفارق خمس نقاط مع تبقي ست مباريات على نهاية الدوري.