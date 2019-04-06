رياضة | رسميا.. الشيخ سلمان لرئاسة الاتحاد الآسيوي بـ"التزكية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الشيخ سلمان لرئاسة الاتحاد الآسيوي بـ"التزكية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفظ البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة ما بين عامي 2019 و2023 بعد أن تم تزكيته اليوم السبت في اجتماع الجمعية العمومية الـ29 للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتم ذلك في حضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو والأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد.

وأكد الشيخ سلمان، في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي برافول باتيل، بعد أن منعته ظروف وفاة والدته من الحضور، أنه يشكر كافة الاتحادات الآسيوية على دعمها ووحدتها واستمرارية الحوكمة والنزاهة والعمل الجماعي الذي جعل آسيا موحدة وقوية.

ومن جانبه، أوضح إنفانتينو أن تزكية الشيخ سلمان تدل على وحدة القرار في آسيا وتمسكها بالرئيس مهنئا الشيخ سلمان بفوزه بالمنصب ومطالبا الجميع بالوقوف لدعمه ومواساته في وفاة والدته وهو ما منعه من الحضور اليوم .

واستعرض إنفانتينو موقف الفيفا المالي خلال السنوات السابقة قائلا "بات أكثر متانة من ذي قبل، لقد تنامت عائدات الفيفا من خمسة مليارات إلى 6.4 مليار دولار وهو ما يؤكد قوة التسويق والاستقرار رغم الأزمات المالية التي شهدها العالم."

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وأضاف "زادت الاحتياطات المالية من مليار دولار عام 2016 إلى 2.7 مليار دولار اليوم وسنعيد التفكير باستثمار هذه الاحتياطات لتطوير اللعبة، وستكون للقارة الآسيوية نصيب يصل إلى 90 مليون دولار مستقبلا.



وتناول إنفانتينو مستقبل كأس العالم 2022 بقطر، قائلا "في كونجرس الفيفا القادم سنناقش زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا وإدخال دول في الاستضافة بجانب قطر التي ننسق معها لهذا الأمر، وهنا أشير إلى أن التحضيرات للمونديال القادم تسير بشكل جيد."

وشهد الاجتماع موافقة أعضاء الجمعية على المقترحات المقدمة لزيادة عدد مقاعد المكتب التنفيذي بواقع خمسة مقاعد مخصصة لممثلي الاتحادات الوطنية "الشرق والغرب والجنوب والوسط والآسيان"، ومقترح قطر بجواز جمع العضو التنفيذي لأكثر من منصب متاح في المكتب التنفيذي.

بجانب إعطاء الجمعية العمومية حق إقرار مصير اتحاد ماريانا الشمالية للحصول على العضوية الكاملة بالاتحاد وحق التصويت وكذلك إعطاء رئيس الاتحاد صلاحية سد فراغ المقاعد المخصصة لتمثيل الاتحادات الوطنية في المكتب التنفيذي لحين إجراء الانتخابات على أن يكونوا أعضاء لا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس.

وتمت الموافقة على بقاء اللجان القانونية دون تغيير حتى انتهاء الكونجرس الآسيوي القادم المزمع إقامته في يونيو المقبل بباريس.

وشهد الاقتراع على مناصب أعضاء الفيفا، انتخاب الصيني دو زهو كاي (35 صوتا) والهندي برافول باتيل (38 صوتا) والياباني كوزو تاشيما (38 صوتا) والقطري سعود المهندي (37 صوتا) والفلبيني ماريانو (34 صوتا).

