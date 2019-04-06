رياضة | وريورز يهزم كافاليرز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وريورز يهزم كافاليرز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعافى ستيفن كوري من أسوأ مبارياته هذا الموسم وقدم واحدة من أفضل مبارياته وسجل 40 نقطة وقاد جولدن ستيت وريورز للفوز 120-114 على كليفلاند كافاليرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة.

وبات وريورز، الذي تفوق على كافاليرز في الدور النهائي للمسابقة العام الماضي، على بُعد انتصار واحد من انتزاع صدارة القسم الغربي قبل الأدوار الإقصائية بعدما حقق فوزه 55 مقابل 24 هزيمة.

وتفوق وريورز على كافاليرز، الذي تراجع بشدة هذا الموسم بعد رحيل ليبرون جيمس إلى لوس أنجليس ليكرز، من البداية وحتى النهاية.

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لكن وريورز أهدر تقدمه بفارق 21 نقطة وأصبحت النتيجة 115-112 قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية.

وحصل كليفلاند على فرصة لإدراك التعادل لكن كولين سيكستون أهدر رمية ثلاثية.

لكن كوري رد برمية ثلاثية ناجحة ليضع وريورز على طريق فوزه الرابع على التوالي على أرضه.

وأنهى كوري المباراة بتسجيل تسع رميات ثلاثية من 12 محاولة ليتعافى بذلك من ظهوره بشكل متواضع عندما اكتفى بإحراز سبع نقاط أمام ليكرز يوم الخميس.

