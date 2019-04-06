رياضة | الله يرحمك يا صالح.. الزمالك ينتصر على مباديء الأهلي مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الله يرحمك يا صالح.. الزمالك ينتصر على مباديء الأهلي مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتصر نادي الزمالك على مباديء النادي الأهلي في واقعتين مثيرتين للاعبين محمود كهربا وحسين الشحات خلال وقت قصير.
واستبعد الزمالك لاعبه محمود كهربا من القائمة المسافرة للقاء حسنية أغادير في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لاعتراضه على التغيير أمام سموحة في الدوري المصري بعد أيام قليلة من تغريمه 300 ألف جنيه وتجميده لمباراتين للاشتباك مع أحد المشجعين.
أما الأهلي فتجاهل اتخاذ نفس الموقف مع حسين الشحات الذي اعترض على استبداله أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري واكتفى بالغرامة المادية ليتواجد اللاعب على رأس القائمة التي ستواجه صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
واقعة حسين الشحات جعلت جماهير الأهلي تتحسر على أيام الراحل صالح سليم الذي كان يوقع أشد العقوبات في مثل هذه الحالات.
7 مباريات لا تفوتك اليوم
تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.
الساعة الثالثة عصرًا
ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
الساعة الرابعة والربع
ريال مدريد وإيبار في الجولة 31 من الدوري الإسباني
الساعة السادسة مساء
مباراة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي
الساعة السادسة والنصف
مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني
مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الساعة الثامنة مساء
مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري
الساعة التاسعة إلا ربع
برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.