رياضة | برشلونة "طمعان" في أتلتيكو مدريد لحسم الليجا "إكلينيكيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة "طمعان" في أتلتيكو مدريد لحسم الليجا "إكلينيكيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على استاد "كامب نو" ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني.

يبحث فريق برشلونة عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط لتوسيع القارق مع أتلتيكو مدريد إلى 11 نقطة ولحسم لقب الليجا "إكلينيكيا".

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: آرثور - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

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وعلى الجانب الأخر يدخل فريق أتلتيكو مدريد لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب الليجا في الموسم الجاري، حيث أن أي نتيجة غير الفوز تأزم موقف الفريق المدريدي في التتويج باللقب.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: فيليبي لويس - دييجو جودين - راؤول خيمينيز - سانتياجو أرياس

خط الوسط: توماس بارتي - كوكي - رودري - ساؤول نيجيز

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

يدخل برشلونة لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 70 نقطة وبفارق 8 نقاط عت أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة.