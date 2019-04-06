رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لنادي الأهلي على مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المنتظر أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: ‏محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول

خط الوسط: ‏عمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر وجونيور أجايي ورمضان صبحي

خط الهجوم: ‏مروان محسن

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائي متصدرًا لمجموعته، أمام سيمبا التنزاني، بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربي.

7 مباريات لا تفوتك اليوم

تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.

الساعة الثالثة عصرًا

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الساعة الرابعة والربع

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