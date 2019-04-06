رياضة | بيراميدز يتحدى الإسماعيلي للثأر والانتقام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يتحدى الإسماعيلي للثأر والانتقام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي بيراميدز في الساعة الثامنة مساء اليوم نظيره الإسماعيلي على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

يدخل بيراميدز مباراة اليوم تحت شعار الثأر من الإسماعيلي الذي سقط أمامه في الدور الأول من الدوري المصري بهدفين نظيفين.

يتطلع بيراميدز بقيادة مدربه رامون دياز لتحقيق الفوز حتى يستمر في مطاردة أهل القمة على المركز الثاني في الدوري المصري بينما يخطط الإسماعيلي لدخول المربع الذهبي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بيننما نادي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 35 نقطة

7 مباريات لا تفوتك اليوم

تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.

الساعة الثالثة عصرًا

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الساعة الرابعة والربع

ريال مدريد وإيبار في الجولة 31 من الدوري الإسباني

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الساعة السادسة مساء

مباراة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي

الساعة السادسة والنصف

مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الساعة الثامنة مساء

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري

الساعة التاسعة إلا ربع

برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.



