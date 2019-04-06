رياضة | الأهلي يتسلح بـ"الخبرات" لعبور عقبة صن داونز بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتسلح بـ"الخبرات" لعبور عقبة صن داونز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا، على استاد " لوفتوس فيرسفيلد" ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حجز مقعده في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما صعد فريق صن داونز لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولي برصيد 10 نقاط أيضًا.

الأهلي يدخل لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز القاتل على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الدوري العام، ويواصل مطاردة الزمالك على لقب الدوري العام، ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن دوانز لتسهيل مأمورية الفريق في لقاء الإياب المقرر له السبت المقبل بالسويس.

لاسارتي المدير الفني للأهلي قرر ضد 21 لاعبا للقاء اليوم وهم: " محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة".

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني

خط الوسط: ناصر ماهر - عمرو السولية - حسام عاشور - جونيور آجايي - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق صن داونز إلى تحقيق فوز كبير واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تسهيل مأموريته في لقاء الإياب والاقتراب خطوة من الدور نصف النهائي من البطولة.

ويأمل بيتسو موسيمانى المدير الفنى لنادى صن داونز في مواصلة رقم الاهلي السلبي أمام أندية جنوب إفريقي خارج ملعب حيث تقابل المارد الأحمر مع أندية جنوب إفريقيا 9 مرات "خارج ملعبه" في بطولات إفريقيا، خسر 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.