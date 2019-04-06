رياضة | ماذا قالت صحف إنجلترا عن تألق محمد صلاح مع ليفربول ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت صحف إنجلترا عن تألق محمد صلاح مع ليفربول ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوزا مثيرا على ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد محمد صلاح للتسجيل من جديد مع ليفربول بعد صيام دام لمدة 572 دقيقة على مدار 6 مباريات فشل فيها صلاح بهز شباك الخصوم.

أبرزت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم السبت، الفوز المهم الذي حققه أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب وبعودة محمد صلاح للتسجيل مرة أخرى.

وقالت صحيفة "تيليجراف": "صلاح السوبر"، في إشارة إلى تسجيل النجم المصري محمد صلاح للهدف الثاني في المباراة بعد صيام طويل.

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وأضافت الصحيفة: "ليفربول يعود للقمة بعدما قاد المصري العرض المتأخر".

ونشرت صحيفة "ميرور" صورة كبيرة لصلاح الذي خلع قميصه احتفالا بالهدف، وقالت في عنوان "قمة الدوري".

أما صحيفة "ديلي إكسبريس"، فنشرت عنوانا ساخرا يقول "ارتدي قميصك يا مو"، وأضافت "صلاح المنقذ في عودة ليفربول".

وتناولت الصحيفة أيضا تصريحات مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، التي دعم فيها لاعب توتنهام داني روز، بعدما أكد الأخير في وقت سابق أن الإهانات العنصرية قد تدفعه للاعتزال.

وقالت صحيفة "التايمز"، في عنوان "صلاح إلى الإنقاذ"، وتابعت "هدف فردي مذهل يرسل فريقه إلى قمة البريمير ليج".