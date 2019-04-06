رياضة | ماتشات اليوم 6-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم 6-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت والموافق 6 أبريل 2019 عدداً من المباريات النارية بمختلف البطولات لذلك نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.

- دوري أبطال أفريقيا:

سيمبا × مازيمبي: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت

صن داونز × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق محمد الكواليني

حوريا × الوداد: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق جواد بده

شباب قسنطينة × الترجي: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

- الدوري الانجليزي:

هيدرسفيلد تاون × ليستر سيتي: اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة Movistar Futbol

- الدوري الاسباني:

ريال مدريد × إيبار: اليوم في تمام الساعة الـ4:16 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

برشلونة × أتلتيكو مدريد: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري الايطالي:

يوفنتوس × ميلان: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

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سامبدوريا × روما: اليوم في تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

- الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ × بروسيا دورتموند: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

- الدوري السعودي:

التعاون × الفيحاء: اليوم في تمام الساعة الـ5:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة السعودية الرياضية

الوحدة × الاتفاق: اليوم في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة السعودية الرياضية

- الدوري المصري:

الجونة × النجوم: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة

وادي دجلة × المقاولون العرب: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة

بيراميدز × الإسماعيلي: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة

الانتاج الحربي × طلائع الجيش: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة

- كأس الاتحاد الانجليزي:

مانشستر سيتي × برايتون: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD