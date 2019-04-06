رياضة | مواعيد مباريات اليوم 6-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم 6-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم السبت والموافق 6 أبريل 2019 عدداً من المباريات النارية بمختلف البطولات لذلك نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.
- دوري أبطال أفريقيا:
سيمبا × مازيمبي: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت
صن داونز × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق محمد الكواليني
حوريا × الوداد: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق جواد بده
شباب قسنطينة × الترجي: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD
- الدوري الانجليزي:
هيدرسفيلد تاون × ليستر سيتي: اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة Movistar Futbol
- الدوري الاسباني:
ريال مدريد × إيبار: اليوم في تمام الساعة الـ4:16 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD
برشلونة × أتلتيكو مدريد: اليوم في تمام الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD
- الدوري الايطالي:
يوفنتوس × ميلان: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD
سامبدوريا × روما: اليوم في تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD
- الدوري الألماني:
بايرن ميونيخ × بروسيا دورتموند: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD
- الدوري السعودي:
التعاون × الفيحاء: اليوم في تمام الساعة الـ5:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة السعودية الرياضية
الوحدة × الاتفاق: اليوم في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة السعودية الرياضية
الجونة × النجوم: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة
وادي دجلة × المقاولون العرب: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة
بيراميدز × الإسماعيلي: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة
الانتاج الحربي × طلائع الجيش: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة
- كأس الاتحاد الانجليزي:
مانشستر سيتي × برايتون: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD