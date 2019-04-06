رياضة | 7 مباريات ساخنة لا تفوتك اليوم (مواعيد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات ساخنة لا تفوتك اليوم (مواعيد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقام اليوم 7 مباريات ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً.
الساعة الثالثة عصرًا
ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب الإفريقي في الساعة الثالثة عصرًا ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
الساعة الرابعة والربع
ريال مدريد وإيبار في الجولة 31 من الدوري الإسباني
الساعة السادسة مساء
مباراة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي
الساعة السادسة والنصف
مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني
مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الساعة الثامنة مساء
مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري
الساعة التاسعة إلا ربع
برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني.