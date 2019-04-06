انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا ما قاله إنفانتينو حول عدد منتخبات مونديال قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 09:48 صباحاً - أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، سعادته الكبيرة بتحضيرات دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم المقبلة، المقررة إقامتها شتاء عام 2022.

وقال إنفانتينو، صباح السبت، على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: إن "جميع الأمور الخاصة بكأس العالم 2022 متقدمة بشكل كبير من ناحية التحضيرات والإعدادات".

وتطرّق المسؤول الرفيع في المنظومة الكروية الدولية إلى مسألة زيادة عدد منتخبات مونديال قطر من 32 إلى 48، كاشفاً أن 90% من الاتحادات تريد الانتقال إلى النظام الجديد رغبة منها في تطوير اللعبة.

وشدد إنفانتينو، الذي هنأ "العنابي" بتتويجه بطلاً لكأس الأمم الآسيوية الأخيرة، على أن القرار النهائي يعود إلى "الشركاء القطريين" حول ما هو ممكن بشأن زيادة عدد المنتخبات المونديالية.

ورحبت قطر عبر اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة مونديال قطر، بمقترح زيادة عدد المنتخبات، لكنها شددت على الأمر "لا يزال يخضع لدراسة الجدوى".

Advertisements

وعقب اجتماع مجلس الفيفا في ميامي الأمريكية، منتصف مارس المنصرم، أكدت قطر أنها تواصل تحضيراتها المونديالية على أساس 32 منتخباً، بانتظار القرار النهائي في كونغرس الفيفا، في يونيو المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم. كما تسلّم أميرها، في منتصف يوليو الماضي، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية.

وكثفت قطر جهودها لتوفير أفضل الفنادق، والمطارات، والموانئ، والملاعب، والمستشفيات، وشبكات الطرق السريعة، والمواصلات، والسكك الحديدية.

وتلك الخدمات أوجدتها قطر لاستقبال ما يزيد على مليون ونصف مليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.