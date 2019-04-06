انت الان تتابع تفاصيل خبر "صلاح" يُعيد ليفربول إلى قمة إنجلترا بهدف "تاريخي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 09:48 صباحاً - قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول إلى قلب تأخُّره بهدف إلى فوز مثير بثلاثية على مضيفه ساوثهامبتون، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدَّم ساوثهامبتون بهدف مبكر عن طريق الإيرلندي شين لونغ في الدقيقة التاسعة، لكن ليفربول عاد إلى استراحة ما بين الشوطين متعادلاً بفضل لاعبه الغيني نابي كيتا، الذي عدل الكفة في الدقيقة الـ36.

وانتظر ليفربول حتى الدقائق الـ10 الأخيرة، لتحقيق الانتصار حيث كانت البداية مع "الملك المصري"، قبل أن يؤمّن زميله جوردان هندرسون النتيجة بهدف ثالث.

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وبات "صلاح" أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يُسجِّل 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز (69 مباراة).

ووصل "أبو مكة" (نسبة إلى ابنته الصغيرة) إلى هدفه الثامن عشر هذا الموسم، لينفرد بالمركز الثاني على قائمة هدافي البريميرليغ، بفارق هدف واحد خلف مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

بهذه النتيجة، استعاد ليفربول الصدارة من جديد برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، في حين تجمّد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة بالمركز السادس عشر.