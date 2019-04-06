شكرا لقرائتكم الأهلى فى اختبار صعب أمام صن داونز بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلى مباراة هامة عندما يلتقي مع صن داونز الجنوب أفريقي بملعب الأخير في الثالثة من عصر اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز الهام الذى حققه على الإتحاد السكندري في الدوري قبل السفر لجنوب أفريقيا ، ويتطلع الاهلي لتحقيق نتيجة جيدة اليوم تُسهّل من مهمة الفريق في لقاء العودة السبت المقبل بمصر ، وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا ، 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

ويعول لاسارتي المدير الفني للأهلي في لقاء اليوم على أصحاب الخبرات الكبيرة وكذلك القدرات الفنية العالية التى كان لها دور كبير في إنتصارات الفريق الأخيرة محلياً وأفريقياً ويأتي في مقدمتهم ، على معلول ورمضان صبحي وجونيور أجاي وناصر ماهر وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر ومروان محسن وأحمد فتحي وسعد سمير ومن خلفهم الحارس الدولي محمد الشناوي.

مواجهات الاهلي مع صن داونز عبر التاريخ تحمل تفوق واضح للأحمر حيث التقى الفريقين في 4 مباريات جميعها في دوري أبطال إفريقيا ، وكان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين اثنتين، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل ، وكانت المباراة الأولى في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال نسخة 2001 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثية نظيفة ، والتقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر، وإلتقى الأهلي بفرق جنوب أفريقيا في 19 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية ، وكان الفوز حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 5 مباريات ، وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز في السوبر الإفريقية، عام 2002.

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لاسارتي تحدث مع لاعبي الفريق طوال الأيام الماضةي عن أهمية اللقاء وقوة فريق صن داونز خاصة عندما يلعب على أرضه وملعبه ووسط جمهوره حيث إنه فريق مُنظّم ويقدم كرة جماعية بخلاف معزظم الفرق الأفريقية التى تلعب بعشوائية ودون تخطيط وهو ما يستدعي تركيز جميع اللاعبين في اللقاء منذ البداية حتى إطلاق صافرة النهاية.

في المقابل ، يرى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى صن داونز أن المباراة صعبة للغاية بعدما قام الأهلى بتدعيم صفوفه بالتعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، أمثال حسين الشحات ورمضان صبحى، الأمر الذى يزيد من صعوبة المباراة ، وقال بيتسو موسيمانى، فى تصريحات لوسائل الإعلام فى جنوب أفريقيا، "الأهلى تعاقد مع حسين الشحات فى صفقة وصلت قيمتها إلى 6 ملايين دولار، ونجح فى إعادة رمضان صبحى من هدرسفيلد تاون الإنجليزى، ما فعله الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية أمر لا يصدق" ، وأضاف مدرب صن داونز، "الأهلى أقوى وأفضل من الوداد البيضاوى المغربى، انظروا إلى النجوم الذى بات الأهلى يمتلكها فى الوقت الحالى".