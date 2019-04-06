شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون دولار عائد البث الفضائى لأمم أفريقيا 2019 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل اتحاد الكرة على التفاصيل المالية من عائدات البث الفضائى لمباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو، التى يضمنها كاف لمصر الصيف المقبل، والتى تصل الى 21 مليون دولار وذلك فى حالة وصول المنتخب المصرى إلى نهائى البطولة القارية.

أما فى حالة خروج المنتخب الوطنى من الأدوار النهائية فتصل القيمة المالية إلى 17 مليون دولار، وذلك بخلاف اللائحة المالية للمنتخبات التى تشارك فى البطولة.

ويسعى اتحاد الكرة إلى زيادة الدخل المالى من البطولة القارية التى تنظمها مصر الصيف المقبل بمشاركة 24 منتخبًا فى أول نسخة يشارك فيها هذا العدد بعد اعتماد المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقى للنظام قبل أشهر.