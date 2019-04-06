شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" الحكام الأجانب فى الايجيبشن ليج ..شاهد مشفش حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت المطالبة باستقدام حكام أجانب ظاهرة بين أندية الدورى المصرى ما بين مباراة وأخرى يطل علينا مسئول فى أحد الأندية ويطالب باستقدام الصافرة الأجنبية لإدارة مباريات فريقه وهو ما يعود إلى لجنة الحكام والتى ترد على الطلب سواء بالقبول أو الرفض ورغم أن مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة فى الدورى تم الاحتكام فيها إلى حكام أجانب إلا ان هناك اعتراضات وحالة من الجدل حول بعض القرارت التحكيمية فى المباراة.

وبعد مرور 27 جولة فى مسابقة الدورى لم يقدم الحكام الأجانب المطلوب منهم أو المستوى المتوقع منهم، لتنطبق عليهم مقولة " شاهد مشفش حاجة، حرص ”الخليج 365” على معرفة رأى خبراء التحكيم فى التحكيم الأجنبى بالدورى المصرى و رصد أبرز القرارات التحكيمية الخاطئة فى التقرير التالى ..

أكد ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمى أن الحكام الأجانب الذين أداروا مباريات فى الدورى المصرى دوليين ولكن تصنيف معظمهم ليس نخبة حيث أن التصنيف الاوربى مقسم إلى 4 تصنيفات نخبة و مستوى أول وثانى و ثالث ومن يأتون للدورى المصرى خارج الـ 4 تصنيفات أو غالبا مستوى ثالث، وهذا ما يكون سبب فى تواجد الأخطاء ودور اللجنة أن تعتمد على حكام فرز أول حتى عندما تظهر الاخطاء تكون مسئولية الحكم وليس اللجنة، فمن غير المقبول أن يكون معظم الحكام الاجانب ليسوا نخبة أو مصنفين درجة أولى وهذا ما نعيبه على اللجنة .

ورصد "عبد الرؤوف" الأخطاء التحكيمية للصافرة الأجنبية بخلاف ركلة الجزاء التى تم احتسابها للزمالك امام سموحة و طرد عبد الله جمعة فى لقاء الزمالك وبيراميدز وهى ..

- مباراة بيراميدز والانتاج أدارها حكم تونسى ألغى هدف سليم لبيراميدز.

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- مباراة بيراميدز والمصرى أدارها نرويجى ، لم يحتسب ركلة جزاء للمصرى.

- بيراميدز والداخلية ادارها حكم تونسى لم يحتسب ركلة جزاء للداخلية.

- بيراميدز والجونة أدارها حكم كرواتى واحتسب هدف الفوز للجونة رغم أنه من خطأ.

وبالتالى هناك 5 مباريات من أصل 16 مباراة أدارها الأجاني ، تغيرت نتيجتها بسبب القرارات التحكيمية الخاطئة ، أى بنسبة 30 % وهى نسبة كبيرة مقارنة بالتحكيم المصرى ، وكل هذه الأخطاء سببها مستوى الحكام القادمون لإدارة الإجيبشيان ليج

وبالانتقال إلى أيمن دجيش عميد مساعدى حكام أفريقيا فأكد أن الحكم المصنف الأول غير متاح بسبب ارتباطهم بمباريات أوروبية، لذلك من الصعب أن يكون الحكام الأجانب مصنفين والمتاح يتم استقدامه سواء من التصنيف الثالث أو الثانى وفى النهاية هذه ليست مسئولية اللجنة .

وأضاف دجيش أن الحكام المصريين مستواهم أفضل ، فهناك حكام أجانب مستواهم جيد، وآخرين مستوى أقل وعلى سبيل المثال لأخطاء الحكام الاجانب ما فعله روكى فى مباراة بيراميدز و الزمالك حيث طرد عبد الله جمعة فى قرار غير صحيح وكذلك مباراة الزمالك وسموحة كان مستوى الحكم أقل من متوسط سواء فى القرارات أو التحركات.