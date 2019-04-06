اليوم.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب-أسامة حافظ تنطلق اليوم السبت منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يحل النادي الأهلي ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. ويلتقي سيمبا التنزاني مع ضيفه مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصرا فيما يلعب حوريا كوناكري الغيني مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في السادسة مساء. وفي التاسعة مساء يحل الترجي التونسي حامل اللقب مع فريق النادي الرياضي القسنطيني الجزائري في ديربي عربي قوي.

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