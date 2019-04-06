هازارد في ريـال مدريد "خلال أيام"

ترجمات - أبوظبي
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من نادي ريـال مدريد الإسباني، إن النادي الملكي قد توصل إلى اتفاق مع تشلسي الإنجليزي بشأن ضم نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وإن الاتفاق سيتم "خلال أيام".
وأوضحت الصحيفة، أن مهاجم "البلوز" هازارد سيوقع عقدا لمدة 6 سنوات، اعتبارا من الموسم القادم.
وقالت الماركا إن مدرب الريـال زين الدين زيدان منح موافقته النهائية لإدارة الفريق الملكي بشأن انتقال هازارد إلى مدريد، بعد أن أخذ احتياجات النادي الحالية بعين الاعتبار .والمدرب الفرنسي معجب جدا بمهارات نجم منتخب "الشياطين الحمر"، بما في ذلك...
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