انت الان تتابع تفاصيل خبر إنجاز جديد للكرة القطرية.. "المهندي" عضواً بمجلس الفيفا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:54 صباحاً - انتُخب نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم سعود المهندي، صباح السبت، عضواً في مجلس الفيفا للدورة (2019-2023)، وذلك على هامش أعمال كونغرس الاتحاد الآسيوي للعبة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحصل المهندي في الانتخابات الآسيوية على 37 صوتاً من أصل 46، فيما نال المرشح السعودي خالد الثبيتي 12 صوتاً ليفشل الأخير في الوصول إلى المنصب الدولي الرفيع.

وإضافة إلى المهندي، انتُخب الصيني دو زهاكوي، والهندي برافول باتيل، والياباني كوهزو تاشيما، والفلبيني ماريانو آرانيتا لعضوية مجلس الفيفا للدورة المقبلة.

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كما وافق كونغرس "الآسيوي" على المقترح القطري بإجراء تعديل على نص في النظام الأساسي كان يمنع الترشح لمنصبين من جانب لجنة الانتخابات، ليحتفظ المهندي أيضاً بمنصبه نائباً للاتحاد الآسيوي عن منطقة غربي آسيا بالتزكية.

وكانت قطر قد دفعت برجلها القوي المهندي قبل لحظات من إقفال باب الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي، باعتبار ذلك خطوة "تكتيكية"؛ خشية ضغوط سياسية قد تفرضها السعودية والإمارات على البحرين من أجل دفع سلمان بن إبراهيم إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.

ونجحت مساعي قطر بإبقاء سلمان بن إبراهيم على رأس الاتحاد القاري لولاية جديدة حتى 2023، بعد انسحاب الإماراتي محمد خلفان الرميثي من السباق الانتخابي مبكراً.

ويرأس سلمان بن إبراهيم الاتحاد الآسيوي للعبة منذ مطلع مايو 2013؛ حين فاز بأغلبية كاسحة بانتخابات الرئاسة، قبل أن تتم تزكيته لولاية كاملة في أبريل 2015 بالبحرين.