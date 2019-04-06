انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة إسبانية تكشف عن قائمة ضحايا زيدان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:54 صباحاً - أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إيبار، يوم السبت، في إطار الجولة الـ31 من عمر الليغا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا الإسبانية: "سننهي الموسم بشكل جيد مع اللاعبين الموجودين، وسيشارك الجميع في المباريات الثمانية المتبقية".

وأضافت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد ترى أن الكثير من اللاعبين يجب التخلص منهم بعد الأداء السلبي الذي قدموه في الموسم الحالي.

وقال زيدان: إن "الجماهير يريدون أن يروا الفريق ينتصر فقط، إنه أمر طبيعي، هذا يعني أن الموسم مُعقد، وفي الموسم المقبل سنرى ما سيحدث".

وتابع المدرب الفرنسي: "إيبار فريق قوي، نتوقع مباراة صعبة ضدهم".

وعن أنباء رحيل كيلور نافاس، أجاب "لن أعلق على أي شيء، فهو يرتبط بعقد معنا، سنرى في النهاية، أنا أحبه كثيراً كلاعب وكشخص".

وعن حراسة المرمى أوضح "لن أقول ماذا سيحدث ومن سيرحل ومن سيظل أو يأتي، فقط كل شيء سيكون واضحاً من بداية الموسم المقبل".

وأردف "لقد خسرنا ضد فالنسيا رغم الضغط العالي، نحن نعيش لحظة صعبة، لكني رأيت أداء الفريق بشكل جماعي في هذه المباراة، أرى في التدريبات كل لاعب يريد القتال حتى النهاية، والهزائم توضح أن الخصم كان أفضل، لكننا فعلنا أشياء جيدة أيضاً".

Advertisements

وتابع حول: "المقارنة مع عام 2006، لقد عشت ما حدث وقتها كلاعب، ولم يكن سهلاً، وحين تحدث أمور كهذه يكون أفضل طريق هو العمل، وأن تكون سعيداً حين تفوز".

وبسؤاله عن هازارد نجم تشيلسي، أجاب "لن أقول أي رأي شخصي لأن الموسم لم ينته بعد، دائماً أحترمه وتابعته كثيراً منذ أن كان يلعب في الدوري الفرنسي، وهو لاعب رائع".

وواصل "فينيسيوس جونيور يتعافى، لكنني لا أعلم متى سيكون جاهزاً للعودة".

وختم حديثة حول حسم المنافسة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بالقول: "لن أتحدث عن ذلك، نحن دائماً في المنافسة، وريال مدريد دائماً ينافس وسيواصل المنافسة ولا يمكن لأحد أن يسلب هذا الشيء".

لكن الصحيفة الإسبانية ذكرت أن هناك العديد من الأسماء التي ما زالت تقدم أداء باهتاً، ويستبعد خروجها من قائمة ضحايا زيدان، مثل غاريث بيل، إيسكو، مارسيلو، توني كروس، كاسيميرو، ماركو أسينسيو.

وأبرزت الصحيفة أن إدارة الريال لن تتمكن من الاستغناء عن كل هؤلاء اللاعبين؛ لأن تعويضهم يحتاج إلى إنفاق من 700 إلى 800 مليون يورو في الميركاتو المقبل.

وشددت الصحيفة على أن محاولة إرضاء الجميع هي اختصار للفشل، في إشارة إلى أن "زيزو" مضطر إلى الاستغناء عن خدمات مجموعة من الركائز الأساسية للفريق، الذي توج معه المدرب الفرنسي في السنوات الثلاث الماضية بعدة ألقاب، أبرزها لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات.

وأكدت "ماركا" ضرورة تعاقد الريال مع لاعبين جدد في خط الوسط، ومهاجم هداف من الطراز العالمي. كما أوضحت أن زيدان يدرك جيداً أنه سيضطر في يونيو المقبل إلى تقديم قائمة "ضحاياه"، وبناء عليها سيسير الميركاتو الصيفي للنادي الملكي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الشيء الوحيد المتبقي لريال مدريد للمنافسة عليه هذا الموسم، هو تأمين مركز في الدوري الإسباني يؤهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.