انت الان تتابع ميدو يوضح لماذا لم ينضم عبدالله السعيد للمنتخب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
عبد الله السعيد
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على أنه لو كان مدربًا لأي ناد لطلب التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، مشيرًا إلى أنه من أكثر اللاعبين المميزين في مصر، ووجوده يصنع فارق كبير لأي ناد، ويسبب ضغط على الفريق المنافس. وقال ميدو فى تصريحات لبرنامج الدقيقة 90 المذاع على قناة "الحدث اليوم"، لا أعلم سبب عدم انضمام السعيد للمنتخب الوطني، بالرغم من أدائه الرائع مع فريق بيراميدز، ومن الممكن أن يكون الجهاز الفني للفراعنة لا يريد الدخول في أي أزمة مع جماهير الأهلي بعد رحيل السعيد من صفوف الأخير".
وبشأن اختيارات المنتخب، قال ميدو: "نصيحتي للجهاز الفني أن ينظر لما هو قادم، خاصةً بطولة إفريقيا، وليس كأس العالم، لأنهم لو لم يفوزوا باللقب القاري سيرحلون ومن ثم لابد من ضم أحمد علي وعبد الله السعيد للمنتخب". وشدد مدرب الزمالك السابق، على أن محمد عواد حارس الإسماعيلي المعار للوحدة السعودي لن يكون حارسًا
وبشأن اختيارات المنتخب، قال ميدو: "نصيحتي للجهاز الفني أن ينظر لما هو قادم، خاصةً بطولة إفريقيا، وليس كأس العالم، لأنهم لو لم يفوزوا باللقب القاري سيرحلون ومن ثم لابد من ضم أحمد علي وعبد الله السعيد للمنتخب".
وشدد مدرب الزمالك السابق، على أن محمد عواد حارس الإسماعيلي المعار للوحدة السعودي لن يكون حارسًا للمنتخب، لأنه لا يلعب لقطبي الكرة المصرية، وتوقع أن يكون محمد الشناوي، حارس الأهلي، هو الحارس الأساسي رغم ابتعاده عن مستواه.
وتطرق ميدو خلال حديثه عن صالح جمعة قائلًا:" صالح جمعة لاعب موهوب جدًا وأنا مقتنع بقدراته، وسعيد جدًا بعودته وظهوره مع الأهلي مجددًا، عليه مواصلة التزامه والتدرب بشكل مستمر، لازم "يقرص" على نفسه، ولا يتراجع عن التزامه إذا استمر على مستواه المتميز".
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