الان تتابع حارس الشباب للاعبي الفريق: أنتم مسؤولون عن الهزيمة المذّلة أمام أهلي جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكد عبدالله السدير حارس مرمى الشباب، أن كل اللاعبين يتحملون مسؤولية الهزيمة “المذلة”، على حد وصفه، التي
تلقاها الفريق أمام أهلي جدة صفر / 4 أمس الجمعة في المرحلة السادسة والعشرين بدوري كأس الأمير محمد سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).
وقال السدير: إنه لم يشارك في المباريات منذ عامين، لكنه لبى طلب المدرب الذي كان بحاجة إليه، لافتًا إلى أن طول فترة غيابه بسبب عدم تقديمه المستوى المأمول في المباراة.
وأشار إلى أن الفريق بأكمله لم يقدم المستوى المطلوب أمام الأهلي مؤكدًا على أحقية الأخير بالفوز.
وتجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع أهلي جدة رصيده إلى 46 نقطة محتلًا بها المركز الخامس في ترتيب المسابقة.
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