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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر

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الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تجرى مساء اليوم السبت الموافق 6-4-2019 مواجهات مثيرة في العديد من البطولات العالمية والعربية حيث يواجه نيوكاسل يونايتد فريق كريستال بالاس ويلعب هيديرسفيلد تاون مع ليستر سيتي وبورنموث ضد بيرنلي في .

فيما يلعب جيرونا وإسبانيول وريال مدريد  وإيبار ورايو فاليكانو مع فالنسيا  وبرشلونة  مع أتلتيكو مدريد في قمة نارية في الدوري الأسباني.

ويلعب ايضا هيرتا برلين مع فورتونا دوسلدورف وباير ليفركوزن  ضد لايبزيج وشالكه ضد آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت مع نورنبيرغ وفولفسبورج ضد هانوفر وبايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند في مواجهات قوية بالدوري الألماني لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز المباريات في خدمة البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر في الدوري الألماني
https://www.alweeam.com.sa/583894

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في
https://www.alweeam.com.sa/583892

مشاهدة مباراة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في
https://www.alweeam.com.sa/583890

مشاهدة مباراة وإيبار بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/583887

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال افريقيا
https://www.alweeam.com.sa/583880

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