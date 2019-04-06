شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه الإسماعيلى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف بيراميدز نظيره الاسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تنقصها الإثارة يدخلها بيراميدز بحثاً عن الانتقام من الدراويش بعد ثنائية الدور الاول ومتسلحاً بفوزه الاخير على بتروجت بثنائية دون رد وهى نفس نتيجة الاسماعيلى أمام المقاولون العرب .

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 24 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة .

وطالب الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة فى محاولة لمواصلة التقدم فى جدول الدورى انتظارا لتعثر الأهلى والزمالك فى الأسابيع القادمة بينما شدد البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى على لاعبيه استمرار قطار الانتصارات فى خطة البحث عن المربع الذهبى أمام منافس قوى لايستهان به.