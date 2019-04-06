شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى فى مواجهة البحث عن استعادة الانتصارات أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش فى الثالثة عصراليوم السبت على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين حيث واصل الإنتاج نتائجه السلبية فى المسابقة بالخسارة من انبى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة فيما انتفض الطلائع وحقق فوزه الأول منذ ديسمبر بالفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 34 هدف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بتلافى الاخطاء الدفاعية والعودة للتركيز بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى فيما يتمسك البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع بمواصلة النتائج الجيدة بعد استعادة القوة الهجومية بقيادة مصطفى محمد سعياً للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري.