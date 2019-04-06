شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة "يد الزمالك" تصل القاهرة بعد فوزها بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة كرة اليد بنادى الزمالك، قادمة من المغرب، بعد الفوز بالسوبر الأفريقى للمرة السادسة على التوالى .

وشهد محيط مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم السبت، توافد كبير لمشجعي نادي الزمالك لاستقبال بعثة كرة اليد الذي توج بهذا اللقب إلى النجمة الأفريقية السادسة ليقف رصيد الفريق الأحمر عند لقب وحيد و الذى حققه عام 2017 على حساب الفريق الأبيض أيضا بينما حقق الزمالك لقب هذه البطولة 5 مرات قبل تحقيق النجمة السادسة، وذلك أعوام كلا من ، 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018.

وفاز على الأهلى بنتيجة 38 /35، فى الوقت الإضافى فى اللقاء الذى أقيم فى مدينة وجدة المغربية التى استضافت لقاء البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" 2019 بالسعودية .





























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