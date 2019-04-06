شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. مؤتمر لجروس فى المغرب للحديث عن موقعة أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم السبت، من أجل الحديث حول مباراة الفريق الأبيض وحسنية أغادير المغربى التى ستقام فى التاسعة من مساء غدا الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفى للزمالك بجانب جروس، قائد الفريق الأبيض على أن يعقد مدرب حسنية أغادير وقائد الفريق المغربى مؤتمرا صحفيا أيضا للحديث حول المواجهة المرتقبة.

ويشهد المؤتمر الصحفى للمباراة الحديث عن طموحات الفريقان والتطلعات قبل لقاء الذهاب على أن يقام لقاء العودة يوم 14 من شهر أبريل الجارى على استاد الجيش بالسويس.