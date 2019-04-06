“هنا” موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا/ التشكيل المتوقع...

يدخل فريق الأهلي في مواجهة صعبة اليوم السبت 6/4/2019، حيث يلتقي فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دور أبطال أفريقيا، ويضع الجهاز الفني أمال كبيرة علي هذا اللقاء قبل لقاء العودة بالقاهرة، ومع إقتراب موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقى، في دور الثمانية من دوري الأبطال الأفريقي يبحث عشاق المارد الأحمر عن كل تفاصيل اللقاء الهام أمام صن داونز.

من حيث توقيت المباراة والقناة الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للقاء، ونحن نرصد لكم في هذا التقرير كل هذه المعلومات خدمة لقرائنا الأعزاء، مع تمنياتنا للمارد الأحمر بالتوفيق والعودة بنتيجة جيدة في اللقاء.

Advertisements

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي

يلتقي النادي الأهلي اليوم السبت مع صن داونز، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا في مباراة الذهاب، وتقام المباراة علي إستاد لوكاس موريبي، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وسيقام لقاء العودة علي إستاد الجيش بالسويس يوم 13/4/2019.

قائمة الأهلي للقاء صن داونز

ضم المدير الفني “مارتن لاسارتي” 21 لاعب لقائمة الأهلي للقاء صن داونز وهم”محمد الشناوي- علي لطفي- أيمن أشرف- حسام عاشور- سعد سمير- حسين الشحات- علي معلول- أحمد فتحي- مروان محسن- ناصر ماهر- ياسر إبراهيم- صلاح محسن- محمد هاني- عمرو الولية- رمضان صبحي- محمود وحيد- وليد أزارو- جونيورأجايي- حمدي فتحي- كريم نيدفيد- رامي ربيعة”

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمي” محمد الشناوي”

خط الدفاع”سعد سمير- أيمن أشرف- علي معلول- محمد هاني”

خط الوسط”حسام عاشور- عمرو السولية- جونيور أجايي- رمضان صبحي- ناصر ماهر”

خط الهجوم”مروان محسن”

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة علي قناة bien sport HD 1 المشفرة.