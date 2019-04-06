وليد سليمان: حسام غالي بكى في محاضرة السوبر أمام الزمالك

صدى البلد - معتز عمرو
تحدث وليد سليمان، نجم فريق الأهلي، عن تفاصيل ما قبل لقاء القمة في مباراة كأس السوبر بدبي أمام الزمالك والتي فاز الأحمر 3-2، مشيرا بأن روح الفريق كانت سببا للفوز بعد فترة صعبة مر بها الفريق.
وقال سليمان خلال لقاء له بفضائية الأهلي:" قبل مباراة السوبر أمام الزمالك بالإمارات ، الفريق كان يمر بفترة صعبة، وقال لنا كابتن زيزو في محاضرة قبل اللقاء بأنه لن يتحدث في الفنيات، وقام بتحميسنا ".
وأضاف الحاوي:" ثم تحدث لنا حسام غالي قبل النزول لأرض الملعب وقال لنا لابد من أن نقاتل ونظهر كالرجال مهما حدث في اللقاء، ثم...
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