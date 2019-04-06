الكاف يضع اللمسات النهائية على قرعة أمم إفريقيا

اليوم الجديد

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة الـ"كاف" القدم بمقره بمدينة السادس من أكتوبر لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج حفل قرعة البطولة.

وكان على رأس الحضور كل من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومعه محمد فضل، المدير التنفيذي للبطولة، كانا على رأس الحضور خلال الاجتماع الذي شهد أيضا مشاركة عدد من رؤساء اللجان الفرعية التي يرتبط عملها بحفل القرعة.

ومن المقرر أن يقام حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019، يوم 12 أبريل المُقبل عند سفح الأهرامات...