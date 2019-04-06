بالصور.. بعثة الزمالك لليد تصل القاهرة بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة كرة اليد بنادي الزمالك، قادمة من المغرب، بعد الفوز بالسوبر الأفريقي للمرة السادسة على التوالي.

ووصلت البعثة على الطائرة المغربية، وأنهت سلطات المطار إجراءات الوصول.

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وشهد محيط مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم السبت، توافدًا كبيرًا لمشجعي الزمالك لاستقبال بعثة فريق كرة اليد الذي توج بهذا اللقب ووصل إلى النجمة الأفريقية السادسة ليقف رصيد الفريق الأحمر عند لقب وحيد، والذي حققه عام 2017 على حساب الفريق الأبيض أيضا، بينما حقق الزمالك لقب هذه البطولة 5 مرات قبل تحقيق النجمة السادسة، أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 38 /35، في الوقت الإضافي باللقاء الذي أقيم في مدينة وجدة المغربية التي استضافت لقاء البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" 2019 بالسعودية.