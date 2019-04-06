تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن دوانز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة صن دوانز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر انطلاقها عصر اليوم في جنوب إفريقيا.

وجاء ‏التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز كالتالي..

في حراسة: ‏محمد الشناوى.

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خط الدفاع: ‏محمد هانى، أيمن أشرف، سعد سمير، على معلول.

خط الوسط: ‏عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، جونيور أجاى، رمضان صبحى.

خط الهجوم: ‏مروان محسن.