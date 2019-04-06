استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة صن دوانز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر انطلاقها عصر اليوم في جنوب إفريقيا.
وجاء التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز كالتالي..
في حراسة: محمد الشناوى.
خط الدفاع: محمد هانى، أيمن أشرف، سعد سمير، على معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، جونيور أجاى، رمضان صبحى.
خط الهجوم: مروان محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن دوانز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.