اونلاين | لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم السبت بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين لايف

يحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس في ملعب آليانز بتورينو في ديربي إيطالي قوي يوم السبت القادم 6 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 1 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي 2018-19.

حقق البيانكونيري فوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق كالياري بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 30 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 26 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.

يدخل الروسينوري هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام فريق أودينيزي بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 30 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الرابع في ترتيب الكالتشيو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الإنتر صاحب المركز الثالث، بعد أن حققوا الفوز في 14 مباراة، وتلقوا ست هزائم، وتعادلو في 10 مواجهات.